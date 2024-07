Przed zrobieniem warkocza warto umyć, nawilżyć i wysuszyć włosy. Następnie należy natapirować kosmyki, by zwiększyć ich objętość. Z włosów można przygotować trzy wersje fryzur: luźny splot, opaskę oraz warkocz z kokiem.

Warkocze są idealnym pomysłem na elegancką, uniwersalną i wygodną fryzurę. Uczesanie idealnie sprawdzi się na wesele, zarówno dla panny młodej, jak i gości.

Jak przygotować włosy do zaplatania warkoczy?

Żeby włosy w warkoczu zwiększyły swoją objętość, lśniły i ładnie się układały, przed zaplataniem warkocza, warto :

umyć włosy ulubionym szamponem,

nałożyć na nie odżywkę nawilżającą,

całość spłukać zimną wodą (dzięki temu łuska włosa zostanie domknięta),

podsuszyć kosmyki suszarką, uczesać je i wgnieść w nie piankę do stylizacji,

na końcówki nałożyć odżywczy olejek, np. rycynowy,

podzielić włosy na 4 części i natapirować je szczotką lub grzebieniem od końców kosmyków po ich nasadę,

całość fryzury wygładzić dłońmi i utrwalić lakierem.

Opaska z warkocza

Opaska zrobiona z warkocza wygląda naturalnie i subtelnie. Doskonale pasuje na wesele jako upięcie dla kobiet z długimi włosami i kwiecistymi sukienkami. Opaskę z warkocza wykonuje się w następujących krokach:

Włosy faluje się lokówką lub zakręca na szczotce.

Kosmyki dzieli się na trzy części: dolną - środkową, prawą i lewą (od ucha do czubka głowy).

Z prawej i lewej strony zaplata się dwa warkocze.

Gdy warkocze spotkają się na środku głowy związuje się je przezroczystą gumką, a końcówkę zaczesuje w pozostałe kosmyki.

Warkocze podpina się wsuwkami, a całą fryzurę utrwala lakierem lub żelem do stylizacji.



Warkocz zakończony kokiem

Warkocz zakończony kokiem jest świetną propozycją na przyjęcia weselne. Uczesanie pasuje do klasycznych stylizacji, na przykład małej czarnej.

Włosy dzieli się na dwie części: górną i dolną. Przedziałek powinien znajdować się na wysokości czubków uszu.

Na początku zaplata się warkocz z dolnej partii włosów, kierując go od linii karku aż do góry (końcówkę związuje się przezroczystą gumką).

Warkocz rozluźnia się, by zwiększyć jego objętość. W tym celu delikatnie rozszerza się palcami sploty.

Pozostałe włosy łączy się z warkoczem i z całości robi się wysoki kucyk,

Na koniec kucyk zawija się w luźny kok i podpina wsuwkami.

Fryzurę utrwala się lakierem.

Luźny warkocz

Luźny warkocz to prosta fryzura do wykonania w kilka minut. Jest dobrą propozycją, gdy brakuje czasu na przygotowanie upięcia. Fryzura sprawdzi się idealnie do romantycznych stylizacji, na przykład pastelowych sukienek. Luźny warkocz przygotowuje się w kilku krokach:

