Typ kolorystyczny urody rozpoznaje się na podstawie barwy oczu, włosów oraz cery. Wiosna jest energiczna, a zarazem subtelna. Ma dużo naturalnego dziewczęcego wdzięku, który lubi podkreślać soczystymi kolorami, odważną biżuterią i szalonymi wzorami.

Typ urody wiosna: kolor oczu

Cechami charakterystycznymi oczu wiosen są błyszczące refleksy i nasycona barwa. Najczęściej u wiosen spotyka się oczy: błękitne, ciemnoniebieskie, zielone, szare, oliwkowozielone, złotobrązowe, piwne i ciemnobrązowe.

Typ urody wiosna: kolor włosów

Włosy wiosen zawsze mienią się złocistymi refleksami, a pod wpływem słońca powstają na nich jasne pasemka. Typowymi wiosennymi kolorami włosów są: miodowy blond, brąz, jasny odcień rudego i miedziany.

Typ urody wiosna: cera

Kobiety o wiosennym typie urody mają bardzo jasną i delikatną cerę, na której często pojawiają się leciutkie piegi albo przebarwienia. Cera wiosen opala się od razu na ciemnozłoty lub brzoskwiniowy kolor. Nieopalona ma kolor porcelany albo kości słoniowej.

Typ urody wiosna: jak dobrać makijaż?

Wiosna ma bardzo radosną naturę, dlatego może sobie pozwolić na eksperymenty w makijażu. Dobrze wygląda pomalowana granatowym tuszem do rzęs i transparentnym błyszczykiem. Nie powinna jednak przesadzać z ciemnymi kolorami. Jeśli decyduje się na smoky eyes, to tylko w wersji złotobrązowej, jeśli zaś sięga po soczyste i nasycone cienie do oczu, to nie w zestawie z ciemną pomadką. Koral, arbuz, brzoskwinia, łosoś, kakao i ciepłe szarości to kolory, które współgrają z naturalną urodą wiosny i powinny królować w jej kosmetyczce.

Typ urody wiosna: jak się ubierać?

Jak w makijażu, tak i w ubiorze wiosny, odzwierciedlają się jej energia, świeżość i afirmatywne nastawienie. Ten kolorystyczny typ urody lubi od czasu do czasu zaszaleć z łączeniem barw i wzorów. Nie boi się odważnych dodatków, jak cętki, frędzle, pióra i bogato zdobiona biżuteria. Takie urozmaicenia stroju współgrają z delikatną urodą wiosen. Najlepiej wyglądają na tle takich kolorów, jak np.: bursztynowy, karmelowy, miodowy, pomarańczowy, koralowy, brzoskwiniowy, pastelowy róż, fuksja, waniliowy, piaskowy, orzechowy, złotobrązowy, miętowy, szmaragdowy, morski, granatowy, lawendowy, liliowy, śmietankowy, khaki, ciepły szary.

Wiosna: podtypy urody

Wiosenny typ kolorystyczny urody dzieli się na trzy podtypy: czysty, ciepły i jasny. Ciepła wiosna przypomina jesień, ale oscyluje wokół bardziej nasyconych barw. Czysta wiosna skłonnością do kontrastów zbliża się do czystej zimy. Natomiast jasna wiosna jest mieszanką wiosny i lata, z których wydobywa najbardziej świetliste kolory.