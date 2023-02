Gwiazdy na wiosennej ramówce TVP: Małgorzata Tomaszewska, Sandra Kubicka i Kaja Paschalska i inni

Już za kilka miesięcy ruszy nowa edycja "The Voice Senior". W nowej odsłonie muzycznego hitu TVP z udziałem seniorów czeka na widzów wiele zmian. Jedną z nich jest nowa prowadząca - Małgorzata Tomaszewska, która zastąpiła Martę Manowską. Zobaczcie, jak dziennikarka zaprezentowała się na czerwonym dywanie promując program ze swoim udziałem. Małgorzata Tomaszewska promuje "The Voice Senior" w białej sukni z trenem Jesienna ramówka TVP stoi pod znakiem wielu nowości, a także kolejnych odsłon dobrze znanych i lubianych formatów. Już niebawem widzowie stacji doczekają się 4. edycji "The Voice Senior" , która zaskoczy swoich sympatyków niemałymi zmianami. Nową prowadzącą "The Voice Senior" została Małgorzata Tomaszewska , znana szerszej publiczności z porannego pasma TVN - "Pytanie na śniadanie". Gwiazda w środowy wieczór, 24 sierpnia, pojawiła się na czerwonym dywanie promując program, w którym niebawem wystąpi w roli gospodyni. Podczas gdy Maja Hyży postawiła na pierzastą, neonową mini , Małgorzata Tomaszewska zdecydowała się na klasykę. Dziennikarka podczas jesiennej ramówki TVP zaprezentowała się w białej, asymetrycznej sukni z trenem oraz fantazyjnie drapowanym materiałem w okolicy dekoltu. Na taki model skusiłaby się niejedna panna młoda. Całość stylizacji dopełniły klasyczne, złote czółenka na obcasie, genialnie optycznie wydłużające i tak fenomenalną sylwetkę prezenterki. Uwagę zwraca również krwistoczerwony manicure gwiazdy, a także delikatny, rozświetlony makijaż, na jaki tego dnia zdecydowała się Małgorzata Tomaszewska . Klasa! Zobacz także: "The Voice Senior": Znamy nowy skład jury! Pojawi się aż dwóch nowych trenerów