Swetry z falbankami w okolicach klatki piersiowej optycznie powiększą biust. Ozdobną górę stroju warto zestawić z prostym dołem, np. spodniami rurkami. Falbany sprawdzą się w sportowych, ale też w romantycznych stylizacjach.

Falbanka doszywana do swetrów to bardzo ozdobny element stroju. Kobieta, która się na niego decyduje, przygotowując stylizację, powinna zrezygnować z dużych naszyjników. To szczególnie ważne, jeśli ozdoba jest przyszyta blisko dekoltu.

Swetry z falbankami – rodzaje

Swetry damskie z falbankami są ozdobione głównie przy rękawach, przy dekolcie lub na biuście. Nieco rzadziej zdarzają się modele z dodatkową warstwą materiału w okolicach tułowia. Oddzielną kategorię stanowią swetry z tiulem. Ta cienka tkanina jest doszywana u dołu ubrania i swobodnie zwisa. Szczególnie ciekawie prezentuje się na wietrze, kiedy lekko powiewa.

Swetry z falbankami – dla kogo?

Swetry z falbankami przy dekolcie optycznie powiększą biust. Ozdoby zwracają uwagę na tę część ciała i korzystnie ją podkreślają. Panie z dużymi piersiami powinny wybierać raczej fasony ozdobione na rękawach bądź u dołu. Ciekawa część garderoby, jaką jest sweter z falbanką, pasuje zarówno niskim, jak i wysokim kobietom. Mogą po niego sięgnąć szczupłe panie, ale też te o pełniejszych kształtach. W tym drugim przypadku warto zwrócić uwagę na umiejscowienie falban, aby nie podkreślały mankamentów figury, np. fałdek na brzuchu.

Swetry z falbanką w casualowych zestawieniach

Swetry z falbanką idealnie prezentują się z jeansami. To casualowe (codzienne) zestawienie jest jednocześnie proste i wyraziste – dzięki górnej części stroju. Długi sweter sięgający do połowy, a nawet ¾ długości uda, można nosić jako sukienkę, np. z wysokimi kozakami. Natomiast ten z tiulowym dołem warto zestawić z wąskimi spodniami rurkami lub prostą spódnicą mini. Jeśli w zestawie zostanie wykorzystana krótka spódniczka, lepiej sięgnąć po buty na niewielkim lub płaskim obcasie. Dzięki temu zestaw nie będzie zbyt strojny, a ryzyko nadmiernego przepychu zniknie.

Zobacz także

Sportowe stylizacje ze swetrem z falbanką

Sportowa stylizacje ze swetrem z falbankami np. na ramionach i biuście powstanie po założeniu dopasowanych jeansów. Do nich warto dobrać wygodne buty, np. trampki lub sneakersy (na grubych podeszwach lub koturnach). Czapka z daszkiem i plecak dopełnią sportowego charakteru zestawienia.

Romantyczny look ze swetrem z falbanką

Sweter z falbankami przyszytymi do dekoltu w kierunku ramion i tiulowa spódnica to połączenie tworzące romantyczny, dziewczęcy look. Taka stylizacja nadaje się np. na randkę, ale także na spotkanie z koleżankami. Do jasnoszarego swetra można założyć np. pastelową spódnicę. Pasują do nich jasne, np. beżowe bądź kremowe, botki oraz krótka kurtka.