Tatarak dzięki swoim właściwościom: bogactwie olejków eterycznych, garbników, soli mineralnych, śluzów oraz witaminy C wzmacnia włosy i skórę głowy, wspomaga ich porost, hamuje wypadanie włosów i leczy łupież oraz łojotokowe zapalenie skóry głowy. Do celów kosmetycznych wykorzystuje się kłącza tataraku. Można je stosować w postaci płukanki i olejku.

Jak przygotować i stosować płukankę z tataraku?

Do sporządzenie odwaru będziesz potrzebował suszonego kłącza tataraku. Można je kupić w stacjonarnych i internetowych sklepach zielarskich (opakowanie zawierające 50g suszonych kłączy tataraku kosztuje ok. 4-6 zł).

Dwie łyżki ziół zalej 1/2 litra wody i zagotuj. Następnie odstaw pod przykryciem na 20 minut. Po tym czasie odcedź zioła. Wypłucz tym odwarem umyte włosy. Stosuj płukankę po każdym myciu włosów.

Płukankę możesz przechowywać w lodówce, ale nie dłużej niż przez 48 godzin.

Jak przygotować i stosować olejek z kłączy tataraku?

Podgrzej 1 szklankę oliwy z oliwek do temperatury ok. 60-70 stopni. Podgrzaną oliwą zalej 1 szklankę suszonych kłączy tataraku. Odstaw oliwę z tatarakiem na dwa tygodnie w ciemne miejsce o temperaturze pokojowej. Po 2 tygodniach przefiltruj olejek.

Dwa razy w tygodniu wcieraj tak przyrządzony olejek we włosy i skórę głowy. Potrzymaj go na włosach przez ok. 15 minut, a następnie umyj je ciepłą wodą z delikatnym szamponem.