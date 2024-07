1 z 11

Trend boho i odwołania do hippisowskich lat 70. sprawią, że tegoroczna jesień nie będzie szara i nudna. Pisaliśmy już o tym, że w tym sezonie będziemy nosić dzwony. Tegoroczne boho to jednak przede wszystkim sukienki - modne zarówno w długości mini, ale robiące największe wrażenie w wersji maxi - zdobione złotem, bogato haftowane w klimatach cyganerii. Takie jak zaprezentowała Rachel Zoe na Hollywood Film Awards. Dla miłośniczek romantycznego stylu,nie zabraknie tych bardziej zwiewnych, delikatnych, z motywem drobnej łączki.

Sukienki boho to świety wybór nie tylko do stylizacji dziennych ale również wieczorowych.Wystarczy wybrać odpowiednie dodatki i szybko zmieniają charakter z codziennego,na bardziej wytworny i elegancki. Idealnie komponują się z futrzanymi kamizelkami, botkami, bądż wysokimi kozakami w stylu lat 70 oraz etniczną, złotą biżuterią. To zdecydowany must have nie tylko tego sezonu.

