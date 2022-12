Cekinowa sukienka na sylwestra w stylu Katarzyny Cichopek bosko podkreśla figurę. Kupisz ją za 79 zł w Sinsay!

Klaudia El Dursi to ikona nowoczesnej kobiecości. Atuty swojej doskonałej figury lubi podkreślać nietypowymi stylizacjami. Gwiazda znana z programów, takich jak „Top Model” i „Hotel Paradise” zachwyca swoją egzotyczną urodą i uwodzicielskim wdziękiem. Swój sukces zawdzięcza m.in. perfekcyjnemu wyczuciu stylu oraz umiejętności wykorzystania naturalnych predyspozycji. Spis treści: Cekinowy crop top Klaudii El Dursi to hit na sylwestra Cekinowe bluzki i topy w stylu Klaudii El Dursi Cekinowy crop top Klaudii El Dursi to hit na sylwestra Crop top Klaudii El Dursi , w którym pokazała się na swoim Instagramie zachwycił wszystkich komentujących. Jego asymetryczny fason zwraca uwagę na szczupłe ramiona i zmysłowe obojczyki modelki. Jego krótka, wręcz minimalistyczna, forma oraz dopasowane obcisłe spodnie z wysokim stanem podkreślają wysportowany brzuszek oraz wąską talię. Podobny cekinowy top znaleźliśmy w sieciówkach już od 25 zł . Cekinowa tkanina to absolutny must have na tegoroczną sylwestrową zabawę, a sprawdzi się także na niejednej karnawałowej imprezie. Uzupełnieniem cekinowego kompletu Klaudii El Dursi jest czarna, jednorzędowa marynarka z satynowym kołnierzem. Uwadze fanów nie umknęły zjawiskowe, wysokie szpilki, które optycznie wszczuplają łydkę i wydłużają nogi. Modelka swój czarny total look przełamała jasną stylizacją paznokci. Aby podkreślić urok dekoltu, warto użyć rozświetlacza lub balsamu do ciała z błyszczącymi drobinkami. Zobacz także : Katarzyna Cichopek „nie funkcjonuje” bez odżywki do włosów! Ta, której używa jest w promocji −60% i bosko wygładza włosy Cekinowe bluzki i topy w stylu Klaudii El Dursi Crop top to modny, ale nie całkiem uniwersalny fason. Wiele osób na zabawę sylwestrową wybierze bardziej zakrywające...