Modne sukienki na wiosnę to te odwołujące się do wzorów pełnych kwiatów, geometrii i motywów zwierzęcych. Obudź się po zimowym śnie i wpuść do szafy trochę koloru. Postaw również na fasony – zwiewne sukienki koktajlowe lub rozkloszowane to coś, czego potrzebujesz w wiosenne miesiące.

Czy sukienki na wiosnę to tylko styl hippie?

Tradycyjnie wiosna kojarzy się z lekkością, żywymi kolorami i nieskrępowanymi modelami ubrań. Dlatego też przede wszystkim takie sukienki zakładane są w miesiącach wiosenno-letnich. Sukienki koktajlowe, o prostym fasonie czy oversizowe i złapane w talii paskiem czy wstążką to niewątpliwie powracający standard wśród modeli wiosennych. Wśród wzorów królują oczywiście kwiaty – drobne i gęsto umieszczone na sukience czy duże pojedyncze akcenty. Ciekawym rozwiązaniem ostatnich lat jest umiejscowienie motywów wzorzystych na zakończeniu ubrań – na dole sukienki i na dole rękawów. Charakterystyczne umiejscowienie kwiatów zaczerpnięte zostało z folkloru – barwy są wyraziste i nasycone oraz obrysowane czarną linią. Wiosną świetnie wyglądają sukienki zarówno w wyrazistych jak i pastelowych kolorach.

Sukienki na wiosnę, czyli postaw na dziewczęcość

W wiosennym looku chodzi o lekkość uzyskaną dzięki kolorom. Możesz postawić na rozkloszowaną sukienkę o długości do kolan albo model ołówkowy o długości maxi. Są to fasony kobiece, podkreślające figurę. Aby miały wiosenny charakter, wybieraj te w żywych, nawet neonowych kolorach – czerwieniach, różach, pomarańczach czy zieleniach.

Czy koronkowe sukienki są odpowiednie na wiosnę?

Wiosna to również bunt, sprzeciw i wyjście ku nowemu. Nie tylko natura odradza się do życia, w modzie także pojawia się pazur, bunt i zmiany! Aby je wyrazić skompletuj stylizację w stylu romantic rock. Czarna, skórzana kurtka czy ciężkie buty z cholewką możesz połączyć z delikatną sukienką koronkową. Stworzysz dzięki temu stylizację lekką, ale wyrazistą i z pazurem.

Sukienki na wiosnę to pole do popisu, jeśli chodzi o wybór dodatków. Jeżeli mamy do czynienia z lekką, zwiewną sukienką, możemy do niej dodać ciężką biżuterię czy dużą, pakowną torbę. Gdy wybieramy sukienkę rozkloszowaną czy ołówkową, wtedy wiele zależy od ich koloru i wzoru. Przy sukienkach na wiosnę bez względu na ich fason i kolorystykę nie powinny się pojawiać duże kapelusze, szaliki, rękawiczki czy grube, kryjące rajstopy.