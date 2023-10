Perspektywa ciepłych dni i lekkich stylizacji coraz bliżej. W tym roku szykując letnią garderobą zwróć szczególną uwagę na sukienki. To właśnie one robiły wyjątkowe wrażenie na wiosenno-letnich pokazach. Projektanci zgodnie lansowali w szczególności długość maxi. W ich kolekcjach dominowały bardzo romantyczne suknie sięgające ziemi. Część z nich nawiązywała do stylu boho i beztroskich hipisów z lat 70., a inne przywodziły na myśl baśnie z księżniczkami i greckimi boginiami w roli głównej. Modele wykonane były z przezroczystych lub patchworkowych tkanin lub też zdobiły je liczne wycięcia. Trend zdecydowanie sprawdzi się po miesiącach lockdownu, gdy wyjścia z domu zasługiwały będą na efektowne stylizacje, których raczej żadna z nas nie nosi po domu.

Transparentne

Prześwitujące sukienki pojawiły m.in. na wybiegach Dior, Alberta Ferretti, Giambattisat Valli, Bora Aksu i Valnetino. Projektanci najczęściej zestawiali je z sandałami z cienkimi paseczkami na płaskiej podeszwie, dzięki czemu stylizacje zyskiwały eteryczny charakter. Nie pozostawiające zbyt wiele wyobraźni suknie idealnie komponują się zarówno w delikatnych lookach z minimalistycznym makijażem i rozpuszczonymi włosami, jak i w mocniejszych etno stylizacjach z mocnym smokey eye, sporą ilością biżuterii i włosami zdobionymi chustami lub grubymi opaskami.

Dior

East News

Dior

East News

Dior

East News

Alberta Ferretti

East News

Alberta Ferretti

East News

Giambattista Valli

East News

Bora Aksu

East News

Valentino

East News

Etro

East News

Z wycięciami

Modele z pokazu Bronx and Banco nie mają litości dla mankamentów sylwetki. Prezentują się jednak niezwykle seksownie i mają w sobie coś ze stylu Jennifer Lopez. Noszone z sandałkami na obcasie gwarantują efekt wow.

Bronx and Banco

Patchworkowe

Opcja dla osób lubiących barwne looki i czujące klimat hippie. Domenico Dolce i Stefano Gabbana kochają kolory, przepych oraz kobiecość i właśnie to odzwierciedlają modele sukni z ich kolekcji. Choć na pokazie świetnie prezentowały się w połączeniu z chustami i kwiatami we włosach, na co dzień lepiej noś je w spokojniejszej wersji z naturalnym makijażem i włosami ułożonymi w luźne, surferskie fale.

Dolce&Gabbana

East News

Dolce&Gabbana