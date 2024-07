Dlaczego brąz pasuje do zielonego ubrania?

Kolory, które pasują do zielonego ubrania to z pewnością kolory ziemi – brązy, czernie i piaskowe żółcie. Zieleń to barwa pojawiająca się naturalnie w przyrodzie, dlatego wszystko, co związane ze stylem etnicznym do niej pasuje.