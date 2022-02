Agnieszka Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN" zawsze przykuwa uwagę wszystkich widzów. Jedna z jej ostatnich stylizacja również sprawiła, że nie mogliśmy odwrócić od niej wzroku. Wszystko za sprawą boskiej czarno-niebieskie sukienki w kwiaty marki Vicher, którą Agnieszka wręcz ubóstwia. I to ze wzajemnością! Sukienki marki Vicher są niezwykle oryginalne i mają w sobie coś z klimatu boho, który tak bardzo kojarzy nam się ze zbliżającą się wiosną. Sukienki Reserved maxi wyprzedaż na wiosnę 2022 Piękna niebieska sukienka maxi marki Vicher niestety nie należy do najtańszych. Ta, którą widzicie na Agnieszce Woźniak-Starak , kosztuje ok. 1300 złotych. Na szczęście na ratunek przychodzi nam Reserved, w którym podczas wyprzedaży na sukienki maxi jesteś w stanie kupić bardzo podobny model już za 99 złotych. Długość niemal do ziemi, piękny intensywny niebieski kolor, dekolt w serek podkreślający obojczyki i drobny wzór - te wszystkie elementy składają się na sukienkę idealną! Sukienki zielone z Reserved na wyprzedaży Jeśli nie niebieska, to może zielona? Zielonych sukienek maxi w Reserved nie brakuje! Nam wpadło w oko kilka modeli inspirowanych sukienką Agnieszki Woźniak-Starak marki MATTEAU (prawie 2 tys. zł). Sukienka Agnieszki to piękny model o długości maxi w drobny kwiecisty wzór - prawdziwą wiosenną łąkę. Charakteru tej sukience dodają z pewnością romantyczne bufiaste rękawki oraz kwadratowy dekolt. Agnieszka kocha takie kreacje, jednak zawsze dodaje im nieco pazura - tym razem była to czarna shopperka od Ani Kuczyńskiej i rockowe czarne botki . Jeśli uda ci się już znaleźć idealną sukienkę na wiosnę, pamiętaj też o odpowiednich do niej butach. Mogą być to bardzo modne cięższe mokasyny lub wiązane botki . To właśnie one będą jednymi z...