Podczas finału "Farmy" Danka została zapytana o Wiolę. Przed naszą kamerą powiedziała dobitnie co sądzi o koleżance z programu i wskazała wyraźne różnicę między nimi. Te słowa jedynie doleją oliwy do ognia!

Konflikt między Danką a Wiolą w czwartej edycji "Farmy" pokazał, jak silne emocje mogą towarzyszyć rywalizacji w programach reality show. Ich burzliwa relacja stała się jednym z najbardziej pamiętnych momentów tej edycji, a echa tych wydarzeń długo jeszcze będą wspominane przez fanów programu. Teraz po zakończeniu show uczestniczki nadal poruszają swój temat w mediach. Teraz Danka porównała siebie do królowej, a Wiolę do księżniczki. Dodatkowo, wskazała różnicę między nimi:

To są dwa inne światy. Ja reprezentuje świat mamy, tradycyjnej rodziny, a Wiola jest raczej trend taki nowoczesny i niech sobie będzie (...) Ja jestem wzorem, staram się być wzorem, jak kogoś pouczam(...) To są dwie królowe z różnych światów(...) To jest jeszcze księżniczka, królowa to jest już matka, bo mam tu swoich księciuniów.

- powiedziała wprost.