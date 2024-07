Sukienka koszulowa to nie tylko modowe wyzwanie dla stylistów gwiazd. Ty również możesz ją założyć, jednak musisz zdawać sobie sprawę, że stylizacja z nią jest wymagająca i łatwo zaliczyć modowe faux pas. Sukienkę koszulową połącz z kozakami i ciężką, wyrazistą bransoletą.

Sukienka koszulowa to nic innego jak męska koszula w wersji oversize przepasana materiałem lub paskiem w talii. Nadaje się do stylizacji nieformalnej i jest jednym z najnowszych trendów mody casualowej. To połączenie zabawy z modą oraz lekką nutą nonszalancji – przecież to jest nadal elegancka, męska i dobrze skrojona koszula.

Sukienka koszulowa: dla kogo?

Sukienka koszulowa to ubranie dla każdej kobiety w każdym wieku, która pragnie wyjść na miasto w swobodnym stroju. Kiedy sukienka jest długa, wystarczy nałożyć do niej pasek, aby podkreślić talię. Jeżeli jednak jest bardzo kusa, zaleca się, aby do niej założyć pod spód mini, dopasowane spodenki czy legginsy.

Sukienka koszulowa: jak nosić?

Sukienka koszulowa jest tak uniwersalnym ubiorem, że można do niej dodać wiele dodatków. Należy jednak pamiętać, że wkomponowuje się w styl casualowy, dlatego łączenie jej z eleganckimi żakietami mija się z celem. Jak nosić sukienkę koszulową:

Zobacz także

najlepiej wygląda w stylizacji z botkami lub kozakami przed kolano (gładkie lub zamszowe w kolorze brązu) oraz z biżuterią na ręku – bransoletą czy pierścionkiem z oczkiem,

dodatkiem do niej może być sweter zapinany na guziki – dobrze aby był dłuższy, np. kardigan,

jeżeli długość sukienki nie pozwala mieć odkrytych nóg należy połączyć ją z legginsami, spodenkami lub jeansową mini.

Sukienka koszulowa to dobry wybór, gdy wychodzisz na zakupy lub na miasto ze znajomymi. Zapewnia komfort i wygodę, a jednocześnie może być niecodziennym outfitem, który przykuje uwagę innych osób.