Sukienka na Wigilię i ogólnie każdy ubiór na Wigilię powinien być elegancki i uroczysty. Jednak jest elegancja i elegancja, a to co sprawdzi się na spotkaniu biznesowym, w stylu posh czy klubowym, niekoniecznie może spełniać normy rodzinnej uroczystości. Wybór sukienki na Wigilię może być więc trudniejszy niż przypuszczasz.

Jaki wybrać kolor sukienki na Wigilię?

Nie raz i nie dwa już o tym pisaliśmy, ale powtórzymy raz jeszcze – mała czarna jest uniwersalna, wygląda dobrze na każdej kobiecie i pasuje do wielu okoliczności. Sprawdzi się także podczas Wigilii. Pamiętaj jednak, by ożywić ją jaśniejszą marynarką lub kolorową biżuterią. Z czarnym bardzo dobrze komponuje się złoto lub perły. Nie przesadź jednak z przepychem – jeśli wybierasz się na rodzinną imprezę i naprzeciwko ciebie będzie siedział wujek Staszek w swetrze z reniferem i kapciach, zbytnia elegancja może wyglądać kuriozalnie.

Na Wigilię lepiej też – i to z czysto praktycznych powodów – unikać bardzo jasnych sukienek. Perłowa, beżowa czy w kolorze écru z pewnością wygląda fenomenalnie, ale… pamiętaj, że daniem głównym będzie barszcz. Jeśli przy stole zwykle jest dość tłoczno i wszyscy szturchają się łokciami, a dzieci radośnie buszują pod stołem, będzie to dość ryzykowne posunięcie. Każda jedna czerwona kropla może już na zawsze zostać na sukience, więc dwa razy się zastanów zanim założysz coś, z czego można odczytać całe menu.

Na Wigilię nie wybieraj też zielonego stroju – jeszcze ktoś pomyli cię z choinką! Jakie więc wybierać kolory? Właściwie wszystkie inne – czerwienie, szarości, granaty i wszystkie inne intensywne kolory.

Sukienka na Wigilię – czy jest najlepszy fason?

Dobór fasonu zależy głównie od rodzaju sylwetki. Jeżeli masz masywne ramiona, nie wybieraj sukienek bez rękawów ani ramiączek. Jeśli chcesz ukryć brzuszek, wybierz sukienkę, które będzie odcięta tuż pod piersiami. Tuszuj swoje niedoskonałości i podkreślaj walory – taka jest najważniejsza zasada w doborze fasonu.

Stosowność przede wszystkim…

Pamiętaj też, że Wigilia to spotkanie przede wszystkim rodzinne. To nie impreza w klubie ani domówka ze znajomymi, więc zadbaj o to, by strój był stosowny i nie wywoływał zbędnej sensacji. Zwłaszcza, jeśli idziesz na Wigilię do teściów… Wszelkie przezroczyste czy koronkowe wstawki są jak najbardziej dozwolone, wręcz wskazane, ale tylko wstawki! Nie wybieraj też sukienek mini ani też tych ciągnących się jak tren po ziemi.

…a zaraz potem wygoda

Obcisłe mini mają też inną wadę – są strasznie niewygodne, zwłaszcza jeśli ma się w planach spróbowanie wszystkich 12 potraw. Dlatego najlepszym rozwiązaniem może okazać się koktajlowa sukienka uszyta z dzianiny. Przy okazji nie będzie krępowała ruchów i gdy zechcesz pomóc pani domu – lub gdy sama nią jesteś – przemieszczanie się z kuchni do pokoju będzie naturalne i swobodne, a nie rodem z Top Model.