Sukienka dla kobiety o figurze typu gruszka powinna podkreślać talię i nieco poszerzać wąskie ramiona. Warto wybierać modele, które ukryją masywne partie ciała.

Czym wyróżnia się figura typy gruszka?

Kobieta o figurze typu gruszka ma szerokie biodra, ponieważ gromadzi się tam większa ilość tkanki tłuszczowej. Charakterystyczne dla niej są duże uda. Gruszka cechuje się wąskimi i szczupłymi ramionami, a także długimi rękoma.

Pośladki w przypadku gruszki są dosyć płaskie, więc zaleca się wykonywanie ćwiczeń ujędrniających tę partię ciała. Ponadto kobieta o figurze gruszki ma zazwyczaj smukłą szyję i niewielki biust.

Jaki fason sukienki powinna wybrać kobieta o figurze gruszki?

Sukienka rozkloszowana

Zadaniem dobrze dobranej sukienki dla kobiety o figurze gruszki jest maskowanie zbyt masywnych partii ciała. W związku z tym gruszka powinna wybierać sukienki w kształcie litery A, które są szyte z koła. Rozkloszowana spódnica o długości za kolano ukryje biodra. Sprawi, że dół sylwetki nabierze lekkości, a jednocześnie zostanie podkreślona talia. Zamiast sukienki z rozkloszowaną spódnicą można wybrać sukienkę z kontrafałdami, które również zamaskują zbyt obfite biodra.

Aby zrównoważyć proporcje sylwetki, warto wybrać sukienkę, której góra jest zabudowana. Można zdecydować się na sukienkę z dekoltem w łódkę, który odkrywa wyłącznie fragment ciała: barki i obojczyk, i poszerza wąskie ramiona. Sprawdzą się też aplikacje w górnej partii sukienki, takie jak zakładki czy żaboty, które optycznie powiększą mały biust. Trafnym wyborem w przypadku kobiety o figurze gruszki będą sukienki z rękawem ¾, ponieważ podkreślą jej szczupłe dłonie.

Sukienka militarna

Kobieta o figurze typu gruszka powinna dążyć do tego, by ubrania, które zakłada, poszerzały optycznie jej wąskie ramiona. W tym celu może zdecydować się na sukienkę militarną. Model sukienki z koszulową górą zazwyczaj posiada aplikacje w okolicy barków, takie jak pagony i ćwieki. Sukienki w stylu wojskowym z kieszeniami na biuście optycznie powiększą niewielki biust. W związku z tym kobiety o figurze gruszki mogą wybrać również szmizjerkę.

Sukienka minimalistyczna

Kobiety o figurze gruszki powinny wybierać sukienki o minimalistycznej i geometrycznej formie, na przykład w kształcie trapezu, którą można przewiązać w talii paskiem.

Taka minimalistyczna sukienka będzie odpowiednia na wiele okazji, pasować do niej będą różne dodatki. Geometryczną sukienkę gruszka może nosić zarówno latem, jak i zimą do kryjących rajstop i kozaków. Do prostych modeli sukienek należy też sukienka ołówkowa. Jednakże decydując się na ten model, kobieta powinna na wierzch założyć marynarkę z poduszkami na ramionach, aby optycznie je poszerzyć. Dodatkową wskazówką dla pań o figurze gruszki jest wybieranie sukienek w kontrastujących kolorach, przy czym należy pamiętać, aby górna to część była uszyta z materiału w jasnym kolorze, ponieważ takie barwy optycznie powiększają.