Bluzki do rozkloszowanej spódnicy należy dopasować do okazji – do kina można założyć t-shirt, do biura – koszulę, a do pracy – sweter. Bluzka, dodatki i kolor spódnicy nadadzą stylizacji elegancki lub frywolny charakter.

Rozkloszowana spódnica – dla każdej kobiety

Rozkloszowana spódnica to symbol kobiecości. Nadaje się do każdego typu figury – kobietom pozbawionym talii doda krągłości, a paniom z bardziej masywnymi kształtami pomoże ukryć obfite biodra, uda i pupę. Rozszerzana u dołu spódnica jest też sojusznikiem chłopczyc - maskuje płaską pupę i dodaje wdzięku. Młode dziewczyny mogą pozwolić sobie na krótszą długość i odważniejsze kolory, kobiety dojrzałe powinny wybierać długość w kolano lub za kolano i stonowane kolory.

Bluzki do rozkloszowanej spódnicy

Rozkloszowane spódnice można nosić z t-shirtami, swetrami i koszulami. Kobiety z płaskim brzuchem mogą założyć rozkloszowaną spódnicę do krótkiego topu – taki zestaw sprawdzi się na imprezę i wyjście ze znajomymi latem. Dłuższy t-shirt w połączeniu z ramoneską (skórzaną kurtką) można założyć np. na randkę. Kobiety odważne i pewne siebie mogą wybierać spódnice w kolorach neonowych, np. cytrynowym i intensywnej czerwieni. Na eleganckie przyjęcie lub do pracy warto połączyć rozkloszowaną spódnicę z koszulą, do której można założyć żakiet lub kardigan. Spódnica rozkloszowana w połączeniu ze swetrem sprawdzi się jako stylizacja do szkoły (sweter powinien być na wierzchu). Spódnica rozkloszowana nadaje się nawet do stylizacji sportowej – wystarczy, że doda się do niej bluzę z kapturem i trampki.