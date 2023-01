Anna Lewandowska pokazała wnętrza sypialni. Jest stylowo i minimalistycznie. A łóżko? 

Anna Lewandowska nie ukrywa, że jest zapracowaną mamą, ale udaje jej się godzić życie zawodowe z wychowaniem córek. Ostatnio trenerka zachwycała razem z mężem Robertem Lewandowskim w Cannes, gdzie wybrali się tylko we dwoje. W wolnym czasie para imprezowała na jachcie, podbijając laurowe Wybrzeże, a teraz Anna Lewandowska pokazała, jak wyglądał powrót pary do stęsknionych córek... Anna Lewandowska pokazała twarze Klary i Laury Anna Lewandowska od razu po narodzinach córek realizowała się zawodowo i nie tylko prowadzi własną firmę, ale regularnie prowadzi treningi dla swoich obserwatorek i obozy, które pokochała już m.in. Paulina Krupińska, Katarzyna Cichopek czy Małgorzata Rozenek. Ostatnio Anna i Robert Lewandowscy po rodzinnych wakacjach w Turcji spędzili trochę czasu tylko we dwoje we Francji, gdzie zachwycali stylizacjami, a ich wspólne zdjęcia pojawiły się na wielu serwisach na całym świecie. Teraz trenerka pokazała, jak to jest wrócić do domu i opublikowała poruszające zdjęcie Roberta Lewandowskiego z Klarą i Laura. W końcu widać ich twarze... Zobacz także: Anna Lewandowska zaliczyła wpadkę na zdjęciu? Internauci: "Było kombinowane przy prawej nodze" Anna Lewandowska przy okazji wspólnych zdjęć z córkami pokazała, jak wygląda jej salon. Ta piękna zieleń wygląda imponująco i trzeba przyznać, że z pewnością parze doskonale wypoczywa się w domowym zaciszu. Zobacz także: Klaudia Halejcio i jej córka, jak Robert Lewandowski i Klara Lewandowska! Musicie to zobaczyć! Przepiękny salon Anny Lewandowskiej przypadł do gustu nawet Marinie . Ogromne okna, modne krzesła z weneckiej plecionki i drewniane dodatki to prawdziwy hit i nic dziwnego, że wnętrze urządzone przez trenerkę zbiera tyle komplementów. Ale macie pieknie 😍 - pisze Marina Tylko spójrzcie!...