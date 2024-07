Penelope Cruz ponownie potwierdza, że jest królową czerwonego dywanu! Na premierowych pokazach drugiej części "Zoolandera", aktorka wzbudza większą sensację niż odtwórcy głównych ról w filmie - Ben Stiller i Owen Wilson. Piękna Penelope chyba wzięła sobie do serca krytykę kreacji, w której pojawiła się na premierze filmu "Soy Uno Entre Cien Mil" - jej najnowsze stylizacje to strzały (prawie) w dziesiątkę!

Na premierze w Londynie gwiazda pojawiła się w zmysłowej kreacji Atelier Versace. Fason metalicznej, drapowanej sukni idealnie podkreślił kobiecą sylwetkę aktorki. W połączeniu ze złotą biżuterią z roślinnym ornamentem kreacja Penelope Cruz wyglądałaby zabójczo na... rozdaniu Oscarów! Zielona mini, którą aktorka założyła na premierę "Zoolandera" w Berlinie, podzieliła opinie. Krótka sukienka z plecionego zamszu (Balmain, ok. 50 tysięcy złotych!), z dużymi kieszeniami na biodrach i modnym wiązaniem na dekolcie to - zdaniem niektórych - nie najlepszy strój na czerwony dywan. Elegancji dodawały jej jednak akcesoria: błyszczące kolczyki w kształcie kół oraz srebrne szpilki Roger Vivier (ok. 4000 zł).

Za to kreacja, którą gwiazda wybrała na hiszpańską premierę w Madrycie to kwintesencja hollywodzkiego szyku. Seksowna, biało-złota gorsetowa suknia z drapowaniem to - ponownie - projekt z Atelier Versace. Aktorka dobrała do niej równie wytworną biżuterię: diamentowe kolczyki, bransoletę i pierścionek Chopard. I jak wam się podobają kreacje Penelope? W jakim wydaniu gwiazda podoba wam się najbardziej? Głosujcie na swój ulubiony look!

Penelope Cruz na premierze filmu "Zoolander 2" w Londynie

EastNews

Srebrna kreacja z cekinów - "efekt wow"!

EastNews

Stylizacja aktorki na premierze w Berlinie

Tym razem aktorka wystąpiła w seksownej, zielonej mini

Penelope Cruz na premierze w Madrycie

EastNews

Biała, gorsetowa suknia z rozcięciem - idealny wybór na czerwony dywan!