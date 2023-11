Penelope Cruz to jedna z najcenniejszych i najpopularniejszych gwiazd na świecie. Nic dziwnego, że światowe marki ostro walczą o gwiazdę. Dlaczego Penelope zdecydowała się na współpracę z John Hardy?

Ważne jest, aby każdy projekt, który wykonuję, był zgodny z moimi wartościami. To bardzo naturalne, pracować z marką taką jak John Hardy. Wszystkie ich dzieła są ręcznie robione na Bali przy użyciu technik przekazywanych od pokoleń i są wytwarzane z odzyskanego złota i srebra, a także z etycznych źródeł. Uwielbiam także to, że są mistrzami kobiet rzemieślników i przedsiębiorców. Nawet ich motyw klasycznego łańcucha to wzór tradycyjnie tkany przez kobiety jako sposób na zapewnienie dobrobytu rodzinom – powiedziała gwiazda w wywiadzie.