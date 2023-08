Katarzyna Skrzynecka opublikowała na Instagramie zdjęcia z imprezy. Aktorka i jurorka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dokładnie 3 grudnia świętowała swoje urodziny i właśnie z tej okazji w miniony weekend spotkała się ze swoimi bliskimi w jednej z warszawskich restauracji. Na urodzinowej imprezie nie mogło zabraknąć córek Katarzyny Skrzyneckiej. Katarzyna Skrzynecka świętuje urodziny z rodziną Choć trudno w to uwierzyć, to Katarzyna Skrzyncecka zaledwie kilka dni temu skończyła 52 lata. Uwielbiana przez widzów gwiazda z okazji swoich urodzin wyprawiła imprezę w modnej, włoskiej restauracji. Gwiazda programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pokazała w sieci kilka zdjęć z przyjęcia, na którym pojawiły się jej córki, Alikia i Paula. 💜💜💜💜🎁 NAJSZCZĘŚLIWIEJ , NAJRODZINNIEJ 💞💞 NajUrodzinniej 😍🥰🥰🥰 Serdecznie dziękuję wszystkim za piękne , radosne i pełne ciepła Życzenia 🎂🎉🎁💜 Między pracą a pracą CELEBRUJEMY Rodzinnie drogocenne RADOŚCI 🎉🎁🎂🥰💐- napisała Katarzyna Skrzynecka. Zobacz także: Mąż Katarzyny Skrzyneckiej o jej relacjach z przybraną córką. Wzruszające słowa Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez KATARZYNA SKRZYNECKA (@katarzyna_skrzynecka_official) Pod postem Katarzyny Skrzyncekiej pojawiło się mnóstwo komentarzy z życzeniami dla aktorki. Internauci są zachwyceni rodziną gwiazdy. - Piękna rodzina zawsze z uśmiechem pozdrawiam ❤️❤️❤️❤️ - Kasiu sto lat! 💕 Wszystkiego co najlepsze, zdrówka, spełnienia najskrytszych marzeń i samych...