Magda Mołek podczas Sylwestra w Warszawie

Magda Mołek podczas Sylwestra 2016/2017 zaskoczyła stylizacjami! Prezenterka prowadziła imprezę sylwestrową stacji TVN, która odbywała się w Warszawie. Gwiazda miała dwie kreacje, z których każda była co najmniej nietypowa. Pierwszy look to kraciasta bluzka z haftami i bufkami, czerwona spódnica oraz czarny beret. Drugi - biała bluzka z czarną muchą, czerwony płaszcz i szerokie spodnie z lampasami. Nam nie przypadły do gustu jej stylizacje... A Wy co o nich myślicie? Zobaczcie fotogalerię z kreacjami Magdy Mołek i oceńcie sami!

