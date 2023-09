We wtorek 25 lutego, podczas oficjalnej ramówki stacji TVN potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia, dotyczące nowych prowadzących program "Dzień Dobry TVN". Teraz już oficjalnie wiadomo, że nowymi twarzami śniadaniówki zostali... Paulina Krupińska i Damian Michałowski! Czy ten duet przypadnie do gustu widzom? Przekonamy się już wkrótce na antenie TVN! Paulina Krupińska i Damian Michałowski nowymi prowadzącymi "Dzień Dobry TVN"! Już od pewnego czasu w mediach pojawiały się spekulacje na temat nowych prowadzących program "Dzień Dobry TVN". Stacja jednak nie ujawniała szczegółów, aż do prezentacji wiosennej ramówki TVN, która odbyła się we wtorek 25 lutego. Wtedy też wszystko stało się jasne! Nowymi gospodarzami śniadaniówki będą Miss Polonia Paulina Krupińska oraz związany do tej pory ze stacją Polsat i Radiem Zet, dziennikarz Damian Michałowski. Zobacz także: Plejada gwiazd na wiosennej ramówce TVN. Rozenek, Janachowska, Kożuchowska. Kto jeszcze zaskoczył kreacją? Od pewnego czasu "Dzień Dobry TVN" boryka się ze spadkiem oglądalności. Stacja zmieniła już porę emisji śniadaniówki, a teraz do grona prowadzących dołączyła dwie nowe osoby. Myślicie, że piękna Paulina Krupińska i Damian Michałowski stworzą duet, który przyciągnie widzów, a program wróci na pozycję lidera pod względem oglądalności? Tego zapewne dowiemy się już niebawem. Paulina Krupińska została nową prowadzącą "Dzień Dobry TVN"! Piękna miss stworzy duet z dziennikarzem Damianem Michałowskim, który do tej pory był związany ze stacją Polsat i Radiem Zet. Michałowski był między innymi prowadzącym "Wyspę przetrwania".