Moda lat 70. to przede wszystkim hipisowska stylistyka, która w tym sezonie zdominowała większość pokazów najsłynniejszych projektantów.

Dlatego w szafie osoby podążającej za najnowszymi trendami nie może zabraknąć spodni dzwonów, które są absolutnym „must have” sprzed niemal pięciu dekad.

Ubrania w stylu wczesnych lat 70.

Przed 50 laty modne były ubrania wykonane głównie z naturalnych tkanin, takich jak bawełna, jedwab, wełna czy skóra. Na pierwszym miejscu stawiano wygodę i oryginalność. Spodnie dzwony – im szersze na dole, tym lepiej. Multikolor i różnorodność wzorów. Dzisiejszy styl boho zawiera dużo elementów stylistyki pokolenia dzieci kwiatów, dlatego moda lat 70. wkroczyła gładko na wybiegi popularnych domów mody.

Moda lat 70. – wzory, kroje i dodatki

Opaski na włosy, koraliki, paciorki, plecione bransoletki, kurtki, buty i torebki z frędzlami. Buty na koturnie i grubym obcasie (noszone zarówno przez kobiety jak i mężczyzn), rozkloszowane rękawy, żaboty, niezwykle kobiece kapelusze z dużym rondem. Ciepłe długie swetry i jeans.

W modzie lat 70. dużo jest inspiracji dzikim zachodem, zarówno motywami indiańskimi, jak i kowbojskimi. Kamizelki, jeansowe koszule, bandany. Haftowane bluzki z delikatnego materiału z bufkami i marszczeniem pod biustem, długie sukienki w kwieciste wzory, tuniki, szerokie paski noszone w talii, ażurowe narzutki, bolerka i małe czapeczki. Jest to wielki ukłon w stronę natury, zarówno w stylu bycia, jak i kolorystyce. Mimo nasycenia barw są to kolory ziemi: zielenie, khaki, brązy, czerwienie i żółcie. Biżuteria jest masywna, są to olbrzymie pierścionki, długie kolczyki, wisiorki, bransoletki. Szerokie wzorzyste chusty i duże okulary. Charakterystyczne łączenie drewna z metalem, korale, paciorki, rzemyki na szyi i nadgarstkach. Wszystko utrzymane w stylistyce etnicznej i orientalnej.

Moda męska w latach 70.

W trendach modowych zwrot ku stylowi hippie jest widoczny nie tylko w modzie damskiej. Trendy dla mężczyzn to wielki powrót trzyczęściowych garniturów, dobrze dopasowanych marynarek – często taliowanych. A na co dzień jeansowe spodnie i t-shirt, okulary awiatory i koszule safari. Długie włosy i koszule z szerokim kołnierzem rozpięte do połowy. Mężczyźni w latach 70. nie stronili od biżuterii, takiej jak sygnety, duże zegarki czy wisiorki.

Koniec lat 70. – szalone disco i buntowniczy punk

Fluorescencyjne kolory, które teraz powróciły do łask, przeżywały lata świetności w dyskotekowej modzie afro schyłku lat 70. Syntetyczne tkaniny, cekiny, blond loki, styl zespołu Abba i wszechobecny brokat. Lata 70. to też ruch punkowy, który dał modzie poszarpane koszule i spodnie, t-shirty z nadrukiem, trampki, martensy, flanelowe koszule, szelki i kurtki ramoneski nabijane ćwiekami. Wszystkie te trendy powracają dziś, zarówno w stylistyce codziennego stroju, jak również w kreacjach na specjalne okazje.

