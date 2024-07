1 z 7

Odważna zmiana fryzury, ślub z Pawłem Nowakiem - w życiu Mariki dużo się dzieje! Od pewnego czasu piosenkarka zmieniła również styl ubierania - dawniej kolorowy ptak, teraz klasyczne kroje i... biel - najlepiej w wydaniu total look! Uwielbia białe sukienki (koniecznie za kolano, zestawione ze srebrnymi butami), białe kombinezony i koszule oversize. (zobacz: Biały pogrubia? Na pewno nie Marikę! Zobaczcie, jak ubrać się na biało, by wyglądać szczupło!) Jeśli zdecyduje się dodać inny kolor, najczęściej są to... czarne spodnie! A czy wam podoba się styl Mariki? Zobaczcie i oceńcie sami!

Zobacz: Marika żałuje, że ścięła włosy? "To był kaprys. Bliscy mieli do mnie trochę żalu")