Marika przeżywa w swoim życiu ostatnio bardzo dużo zmian. Marika wyszła ostatnio za mąż za Pawła Nowaka, wydała książkę i zmieniła fryzurę... Mocne cięcie nie wszystkim się spodobało. Niektórzy mieli nawet do niej żal za tak drastyczną zmianę! Marika opowiedziała o tym w rozmowie z wp.pl.

Jestem dość szaloną osobą, zupełnie tego nie planowałam. Nie była to przemyślana decyzja, raczej kwestia kaprysu. Poszłam do fryzjera, który jest wizjonerem. Nawet moi najbliżsi mieli do mnie trochę żalu, kiedy wkroczyłam w takiej fryzurze do domu - zdradziła Marika w rozmowie z wp.pl.