Marika wzięła ślub! Tegoroczne święta wielkanocne to dla wokalistki wyjątkowy czas. Artystka powiedziała "tak" swojemu wieloletniemu partnerowi, Pawłowi. Ceremonia odbyła się w samym centrum Warszawy na Placu Zbawiciela. Marika zaprosiła tylko najbliższą rodzinę i przyjaciół, którzy kibicowali jej w tym szczególnym dniu. Na uroczystości nie zabrakło Macieja Musiała, z którym Marika pracowała przy programie "The Voice of Poland" czy Maffashion, która zrobiła relację na swoim Snapachacie.

Gwiazda utrzymała dzień swojego ślubu w tajemnicy przed mediami. Niewielu wiedziało nawet, że Marika zaręczyła się. Wielkanocny poniedziałek to dla niej bardzo wyjątkowy dzień. A jak wyglądała panna młoda w tym ważnym dniu? Wokalistka postawiła na prostą, białą suknię do ziemi z lekko rozszerzonymi rękawami. Na drobiazgi miała też malutką torebeczkę na łańcuszku, a włosy zaplotła w swoje ulubione warkocze. Gwiazda wyglądała skromnie, ale naprawdę pięknie. Przede wszystkim widać, że zakochani są bardzo szczęśliwi. Gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia!

Marika wzięła ślub!

Ceremonia odbyła się w kościele w centrum Warszawy

Na ślubie pojawił się między innymi Maciej Musiał