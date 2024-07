1 z 25

To niezwykłe wydarzenie w świecie mody! Specjalna kolekcja ubrań i dodatków zatytułowana „TechDreamers inspired by Swarovski” będzie dostępna w ekskluzywnym sklepie internetowym LuisaViaRoma.com do końca lutego tego roku. W projekcie wzięło udział aż 30 projektantów. Byli to przedstawiciele tak znanych marek jak Giuseppe Zanotti czy Casadei, ale też projektanci firm śmiało wkraczających na rynek mody takich jak Mary Katranzou. Każdy z nich stworzył jeden model lśniący od kryształków marki Swarovski. Sami nie możemy zdecydować, który z nich najbardziej nam się podoba. Równie efektowne są torebki, jak i wieczorowe sukienki czy T-shirty. A wy jak oceniacie specjalną kolekcję dostępną na LusiaViaRoma.com? Dacie się skusić?

