Luksusowy włoski sklep internetowy LuisaViaRoma.com oferuje ubrania i dodatki ponad 500 najlepszych marek. I to z darmową przesyłką! Balmain, Givenchy, Gucci, Jimmy Choo, Saint Laurent, Valentino… wszystkie te marki znajdziecie na tej stronie! Nic dziwnego, że korzystają z niego gwiazdy i ludzie mody z całego świata. Jedną z najwierniejszych fanek LuisaViaRoma.com jest blogerka Aimee Song, autorka popularnej strony Song Of Style. Zobaczcie jej stylizacje w ubraniach z kolekcji Jesień/Zima 2015 wciąż dostępnej na LuisaViaRoma.com. Sesja miała miejsce podczas corocznego spotkania ludzi mody Firenze4Ever, które we Florencji organizuje LuisaViaRoma.com.

Namawiamy jeszcze raz, zajrzyjcie na stronę LuisaViaRoma.com! Właśnie trwają wyprzedaże!