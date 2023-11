Waldemar z "Rolnik szuka żony" 10 wie, jak zaskoczyć swoich obserwatorów i zbudować napięcie niczym w filmie sensacyjnym. Rolnik opublikował kolejny post i nie ukrywa swojego szczęścia. Waldemar nie spodziewał się takich wyników, a jedna z fanek skwitowała nowinę w krótkich słowach:

Lecisz jak burza

Waldemar z "Rolnik szuka żony" zaskoczył internautów

Takich emocji już dawno nie było w programie "Rolnik szuka żony", a większość z nich zapewnia widzom Waldemar. Rolnik ostatnio zaskoczył swoim zachowaniem podczas randki z Ewą, kiedy wyszła na światło dzienne jego najgorsza cecha, a na koniec bez ogródek ocenił wygląd swojej kandydatki i stwierdził nawet, że mogłaby trochę przytyć. Po fali spekulacji dotyczących pożegnania obu kandydatek, Waldemar opublikował zdjęcie z tajemniczą kobietą, a jego obserwatorzy sugerują, że może chodzić o kobietę, z którą miał kontakt przed programem. Tymczasem teraz uczestnik hitu TVP pochwalił się nowiną i poinformował, że na swoim instagramowym koncie ma już 10 tys. obserwujących.

Staram się by treści przeze mnie zamieszczane pokazywały mnie takiego, jakim jestem na co dzień i tym samym macie podgląd, jaki naprawdę jestem zapewnia Waldemar z 'Rolnik szuka żony'

To nie wszystko! Waldemar zapowiedział też, że będzie pokazywał w mediach społecznościowych to, jaki jest na co dzień i nie ukrywa, że ma kolejną niespodziankę. To może być prawdziwy hit!

Z racji tego, że dziś mamy 10K to w dniu 10 grudnia, niezależnie ilu was będzie dla wszystkich przygotuję niespodziankę.Bądźcie cierpliwi do tego czasu, a ja mam nadzieję, że niespodzianka Wam się spodoba.

Waldemar z "Rolnik szuka żony "10 Instagram

Co ciekawe, zdjęcie Waldemara polubiła jedna z jego kandydatek. Chodzi o Dorotę! Czyżby to jednak ją wybrał rolnik? A może po prostu utrzymują ze sobą kontakt po programie. Wszystkiego ostatecznie dowiemy się w finale "Rolnik szuka żony".

Waldemar z Rolnik szuka żony Facebook @Rolnik szuka żony TVP

Sądzicie, że tajemniczą kobietą ze zdjęcia może być właśnie Dorota? To dopiero byłaby niespodzianka!

Waldemar z Rolnik szuka żony 10