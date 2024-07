Natalia Siwiec, Agnieszka Hyży i Anna Oberc już wiedzą, jakie kolczyki są przebojem tego sezonu! O ten tytuł z powodzeniem konkuruje model z frędzlami obowiązkowo w czarnym kolorze. Takie kolczyki sprawdzają się w sytuacjach wieczorowych, ale również dodają klasy każdej codziennej sytuacji. Długość frędzli można dopasować do kształtu twarzy i fryzury. Natalia Siwiec dodała takie kolczyki do swojej spektakularnej żółtej sukni Bartka Janusza. Zaś Agnieszka Hyży zestawiła długie kolczyki z frędzlami z czarną wieczorową sukienką z odkrytymi ramionami. Nam szczególnie spodobała się stylizacja Anny Oberc zainspirowana stylem marynarskim. Uważamy, że kolczyki bądź klipsy z frędzlami to bardzo twarzowe rozwiązanie. A wam, jak się podoba ten model kolczyków? CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

Reklama

Zobaczcie też: Kożuchowska i Maja Sablewska pokochały biżuterię polskiej marki! Zainspiruj się, jutro Dzień Kobiet!

Natalia Siwiec w kreacji Bartka Janusza. Podobają wam się jej koczyki?!

Zobacz także

East News

Agnieszka Hyży w czarnym seksownym zestawie. Ona wybrała kolczyki w wersji XXL!

ons.pl

Anna Oberc kolczyki z frędzlami dodała do ciekawej marynarskiej stylizacji:)

Reklama