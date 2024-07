1 z 4

Małgorzata Kożuchowska, Martyna Wojciechowska, Maja Sablewska pokochały biżuterię polskiej marki Isabela Rocca Jewelry. Znakiem rozpoznawczym firmy są proste łańcuszki z subtelnymi zawieszkami. Bardzo często na tych drobnych blaszkach pojawiają się napisy np. inicjały ukochanej osoby czy deklaracja miłości. Gwiazdy z upodobaniem noszą naszyjniki Isabela Rocca do codziennych stylizacji. Naszą uwagę zwróciło to, że szczególnie chętnie łączą je z klasyczną czernią jak Martyna Wojciechowska, czy z intensywną czerwienią jak Maja Sablewska. A my chcemy was zapytać, czy podobają wam się wyroby marki Isabela Rocca Jewelry? Naszym zdaniem, byłyby świetnym prezentem na Dzień Kobiet!

