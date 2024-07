Mimo że modowa intuicja Sarah Jessiki Parker ostatnio nas rozczarowywała, aktorka zdaje się wracać do formy. Dowód? Świetny look, w którym gwiazda zaprezentowała się ostatnio fotografom w trakcie spaceru po Nowym Jorku. 51-letnia fashionistka postawiła na kobiecą stylizację z zieloną sukienką od Emanuela Ungaro, granatową torebką Chanel i limonkowymi, satynowymi szpilkami z własnej kolekcji SJP by Sarah Jessica Parker (ok. 1400 zł). Do tego włosy ułożone w miękkie fale oraz typowy dla gwiazdy makijaż z przydymionym okiem i... bezbłędna stylizacja gotowa! Zgadzacie się, że Sarah Jessica Parker wyglądała świetnie? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

