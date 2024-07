Rzadko zdarza nam się widywać Kim Kardashian dwa razy w tych samych rzeczach. Wyjątek? Kupione lata temu ogromne, futurystyczne okulary przeciwsłoneczne. 35-latka wczoraj pojawiła się w nich w drodze na plan swojego reality show.

Na czarny total look fashionistki składała się ołówkowa spódnica, lateksowe kozaki i top eksponujący stanik (Wolford, ok. 1000 zł). Najbardziej efektowny element looku Kim Kardashian? Przypominające gogle narciarskie okulary przeciwsłoneczne od Ricka Owensa za niecałe 3 tysiące złotych. Mimo że celebrytka kupiła je 4 lata temu, regularnie do nich wraca.

Kim Kardashian w drodze na plan reality show "Z kamerą u Kardashianów".

East News

W przypadku tego looku celebrytki wzrok najbardziej przyciągały futurystyczne okulary od Ricka Owensa.

East News

Gwiazda kupiła je 4 lata temu, nosząc je wówczas do znacznie mniej odważnych stylizacji.

East News

Cena tego modelu? Niecałe 3 tysiące złotych.