Kim Kardashian postanowiła radykalnie zmienić swój styl życia. Celebrytka, która na początku października została napadnięta i okradziona w Paryżu, podjęła decyzję o zmianie o 180 stopni. Rabunek biżuterii, w tym pierścionka zaręczynowego od Kanye Westa, wartej 11 milionów dolarów dał słynnej Kardashiance do myślenia. Od ponad dwóch tygodni na profilach w mediach społecznościowych Kim nie pojawiły się żadne nowe posty. To dość znaczące, ponieważ do tej pory, celebrytka była królową Internetu. Jednak to nie koniec zmian. Zobacz też: NOWE FAKTY w sprawie Kim Kardashian. Złodzieje związali ją taśmą i wrzucili do wanny! Gwiazda opuściła już Paryż? Kim Kardashian zmienia wizerunek po napadzie Od czas incydentu, który miał miejsce 3 października w Paryżu, Kim Kardashian była widziana publicznie tylko trzy razy. Za każdym razem starała się unikać fleszy fotoreporterów. Nie pozowała i nie uśmiechała się, jak to zwykła robić do tej pory. Przeciwnie - ukrywała się i szybko przemykała przed paparazzi. Zagraniczny portal DailyMail.com donosi, że to zachowanie było celowe. Kim Kardashian planuje pojawić się w mediach na nowo. Celebrytka teraz planuje zająć się... pracą charytatywną! Co więcej, Kim Kardashian chce również nieco złagodzić swój wizerunek. Podobno ma być mniej makijażu, mniej odkrytych strojów i mniej seksownych sesji zdjęciowych. Teraz Kim Kardashian ma być zdecydowanie bardziej konserwatywna, a nawet... zamiast okazałej, drogiej biżuterii na szyi ma nosić jedynie skromny krzyżyk! Zachodnie media już komentują, że teraz będzie żyła jak zakonnica. Polecamy: Co zrobić, gdy puszczają nerwy – jak konstruktywnie wyładować złość