We wczorajszym odcinku "You Can Dance" Patricia Kazadi zaskoczyła nas znajomo wyglądającą stylizacją. Obcisły, prześwitujący top i ołówkowa spódnica przypominały... kontrowersyjne looki Kim Kardashian.

Patricia Kazadi postawiła na zestaw w fioletowej kolorystyce. Bluzka z cienkiej dzianiny eksponowała stanik, a spódnica-tuba leżała na sylwetce gwiazdy jak druga skóra. Mimo klasycznych fasonów stylizacja była bardzo odważna.

Zestaw inspirowany Kim Kardashian wzbudza u nas mieszane uczucia, a wy co myślicie? GŁOSUJCIE!

Patricia Kazadi poprowadziła wczoraj "You Can Dance" w odważnej stylizacji.

Prześwitująca bluzka eksponowała stanik, a spódnica podkreślała figurę gwiazdy.

Uzupełnieniem stylizacji były usta w krzykliwym odcieniu fuksji.

Look Patricii Kazadi przywodzi na myśl styl Kardashian...

...która niejednokrotnie pokazywała się w obcisłych, prześwitujących topach.