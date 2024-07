Joanna Krupa przyzwyczaiła nas do ultraseksownych stylizacji, eksponujących jej boskie ciało. Nic dziwnego więc, że dziewczęcy look gwiazdy z pokazu bizuu był sporym zaskoczeniem - modelka postawiła na... zabudowaną maksi sukienkę.

Joanna Krupa pojawiła się na modowym wydarzeniu w romantycznej kreacji z delikatnej tkaniny. Biała maksi sukienka bizuu wyróżniała się zielonymi, malarskimi nadrukami i zabudowanym fasonem z długimi rękawami. Modelka, która do tej pory zdawała się częściej odsłaniać ciało, niż je zakrywać, w zachowawczym wydaniu prezentowała się obłędnie - spójnym uzupełnieniem jej looku była nonszalancka fryzura ułożona w naturalne fale i perfekcyjny, wiosenny makijaż. Dodatki? Gwiazda do kreacji dobrała pomarańczowe sandałki od Jimmy'ego Choo (ok. 2300 zł) i metaliczną torebkę-puzderko.

Co sądzicie o dziewczęcym looku Joanny Krupy? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Polecamy też: Socha, Kurdej-Szatan, Steczkowska i inne gwiazdy na pokazie Bizuu. Kto jeszcze? ZDJĘCIA

Joanna Krupa przyszła na pokaz bizuu w zaskakującej stylizacji.

Gwiazda postawiła na delikatną, dziewczęcą suknię o zabudowanym fasonie...

...i naszym zdaniem wyglądała obłędnie! Zgadzacie się?