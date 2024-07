Jessica Biel była jedną z gwiazd na premierze filmu "The Devil and the Deep Blue Sea" w ramach Tribeca Film Festival. 34-letnia gwiazda na czerwonym dywanie pojawiła się w nietypowej kreacji marki Self-Portrait: dół minisukienki przypominał typową "małą czarną", a falbana i koronkowe elementy dodawały jej gotyckiego charakteru. Duży plus przyznajemy za modną aksamitkę pod szyją oraz naturalny, prawie niewidoczny makijaż. Nasz werdykt? Jessica zaliczyła udany powrót! A jak jest waszym zdaniem?

