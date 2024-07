We wtorek Sebastian Kulczyk pojawił się na pokazie nowej kolekcji Bizuu. To pierwsze publiczne wyjście milionera po śmierci jego ojca, Jana Kulczyka. Na czerwonym dywanie towarzyszyła mu piękna żona, Katarzyna Jordan. Taki widok to rzadkość, bo para zwykle nie pokazuje się razem na tego typu imprezach. Tym razem zrobili wyjątek. Dlaczego?

Sebastiana Kulczyka i Katarzyna Jordan na 5. urodzinach Bizuu

Milioner towarzyszył ukochanej żonie, ponieważ jej siostra Blanka Jordan z duetu Bizuu wraz ze swoją wspólniczką, Zuzanną Wachowiak, świętowały 5. urodziny marki. Oboje chcieli wesprzeć bliską im osobę. Nie zdecydowali się na pozowanie na ściance. Przez cały wieczór unikali też fotoreporterów. Mamy jednak kilka zdjęć pary.

Sebastian Kulczyk i Katarzyna Jordan na pokazie Bizuu

Sebastian Kulczyk i Katarzyna Jordan unikali fotoreporterów