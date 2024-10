Sebastian z "Rolnik szuka żony" zaprosił na swoje gospodarstwo trzy kandydatki: Patrycję Annę oraz Katarzynę. Dziewczyny już pierwszego dnia zdążyły zdenerwować rolnika, a poszło o... bałaganiarstwo. Zachowanie rolnika względem dziewczyn nie spodobało się widzom "Rolnik szuka żony":

Sebastian z "Rolnik szuka żony" marzy o znalezieniu miłości w programie. Gdy Marta Manowska przyjechała do niego z listami, nie ukrywał wzruszenia. Rolnik marzy o założeniu rodziny, a na przyjazd kandydatek wyremontował nawet cały swój dom.

Rolnik był zafascynowany kobietami, które zdecydowały się go poznać, jednak podczas pierwszych randek, kiedy Patrycja podrywała Sebastiana, zaczął mieć wątpliwości czy uczestniczka na pewno szuka tego, co on. Ostatecznie pozostała faworytką, a oprócz Patrycji na gospodarstwo zaprosił jeszcze Kasię oraz Annę. Okazuje się, że problemy zaczęły się już pierwszego dnia. Sebastian z "Rolnik szuka żony" stanowczym tonem zwrócił uwagę dziewczynom na bałaganiarstwo. Wszystko przez niechlujnie rzucony ręcznik w łazience.

Sebastian z "Rolnik szuka żony" od razu postanowił skonfrontować incydent z dziewczynami, jednocześnie pokazując, że zależy mu na utrzymywaniu porządku w domu:

Żadna z kandydatek nie zdecydowała się jednak przyznać.

Rolnik jednak nie odpuszczał:

Zachowanie Sebastiana z "Rolnik szuka żony" dało do myślenia jednej z kandydatek, nie ukrywała, że nie spodobało jej się to zachowanie:

"Bardzo jestem pedantyczny" - tłumaczył się Sebastian z "Rolnik szuka żony". O sytuacji z rzuconymi na ziemię ręcznikami, postanowił opowiedzieć nawet Marcie Manowskiej:

Z kolei uczestniczki postanowiły poruszyć temat jego zachowania:

Sebastian postanowił się wytłumaczyć:

Widzowie "Rolnik szuka żony" nie przeszli obojętnie obok tego fragmentu odcinka. Wielu internautów twierdzi, że Sebastian przesadził:

Jeśli tak kiepsko zniósł ręcznik to odpływ zapchany włosami go złamie

