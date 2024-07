1 z 7

Czerwony total look to z pewnością hit tej jesieni. Gwiazdy noszą go zarówno na co dzień, jak i na… czerwonym dywanie. Rita Ora pokazała się niedawno w czerwonym, skórzanym komplecie projektu Jeremy’ego Scotta dla Moschino. Składał się ze zdobionej złotymi łańcuszkami kurtki i bardzo krótkich szortów. Do tego zestawu piosenkarka dobrała czerwone rzymianki Altuzarra i czerwoną torebkę na łańcuszku. Z kolei codzienną, czerwoną kreację stworzyła zaś rosyjska modelka Irina Shayk. W jej przypadku główną rolę grała asymetryczna, krótka sukienka z bardzo ozdobną klamrą przy pasku domu mody Versace. Obie panie wyglądają świetnie w czerwonych stylizacjach od stóp do głów.

Ale zdarzają się też małe wpadki. Naszym zdaniem kreacja Justyny Steczkowskiej, którą gwiazda zaprojektowała na bal Fundacji TVN to już pewna przesada. Gdyby piosenkarka zrezygnowała z paru warstw czerwonego tiulu i ograniczyła dodatki - na przykład zrezygnowała z kolczyków, byłoby dużo lepiej. A wy jak dacie się skusić na ten czerwony trend i… jak oceniacie kreację Justyny Steczkowskiej?



