Od pewnego czasu Rihanna systematycznie ubiera się w stylu zupełnie odmiennym od tego, który do tej pory uwielbiała (zobacz: Rihanna zmienia styl?! Róż, koronki, piżamy...). Naczelna buntowniczka show-biznesu lubi szokować, ale kreacja, w jakiej pokazała się na promocji swoich nowych perfum, wprawiła nas w konsternację.

Gwiazda miała na sobie wyjątkowo ozdobną, koronkową sukienkę z wielkimi bufami w kolorze cukierkowego różu. Ta inspirowana latami 80. kreacja to dzieło projektantki-skandalistki, Vivienne Westwood. Riri założyła do niej szpilki w tym samym kolorze oraz akcesoria - pastelową torebeczką z plastiku i kilka naszyjników - które wyglądają jakby pochodziły z garderoby małej dziewczynki...

Jedyne, co kojarzy nam się z „dawną’’ Rihanną, to odsłonięte nogi i burza wspaniałych loków. Nie zmienia to jednak faktu, że wokalistka zarówno na premierze zapachu, jak i na zdjęciach z kampanii przypomina nam księżniczkę z filmów Disney'a...

Czy kierunek, w jakim zmierza styl Rihanny, jest na pewno dobry? Jak sądzicie?

Zobacz: Rihanna na ulicy w różowej piżamie i bez stanika

BROOKLYN!!!! Come check your girl TODAY at @Macys #RiRi #RiRibyRihanna Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika badgalriri (@badgalriri) 31 Sie, 2015 o 10:44 PDT

Be one of the FIRST to get your pretty hands on my newest fragrance #RiRibyRihanna The 3.4 oz bottles are available NOW on Macys.com http://smarturl.it/ThisIsRIRI Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika badgalriri (@badgalriri) 14 Sie, 2015 o 12:11 PDT

Brooklyn I'm here baby!!! @Macys #RiRi #RiRibyRihanna Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika badgalriri (@badgalriri) 31 Sie, 2015 o 1:44 PDT