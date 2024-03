Roksana Węgiel co chwila zaskakuje nas swoimi nowymi projektami i sukcesami! Tym razem, w przerwie pomiędzy treningami do "Tańca z gwiazdami", 19-letnia artystka znalazła czas, by pojawić się na evencie organizowanym przez stację Polsat. Roxie uświetniła swoim występem koncert, który odbył się we wtorek, 19 marca w Teatrze Polskim.

"Disney. Koncert spełnionych życzeń" zobaczymy na antenie Polsatu jednak dopiero 1 kwietnia, ale na szczęście my już teraz mamy dla Was najświeższą porcję zdjęć ze wspomnianego eventu. Roksana Węgiel zachwyciła wszystkich!

Roksana Węgiel w imponującej kreacji na evencie "Disney. Koncert spełnionych życzeń"

Roksana Węgiel aktualnie robi prawdziwą furorę w "Tańcu z gwiazdami", ale to nie oznacza, że skupia się jedynie na tanecznym programie. Ostatnio głośno było o jej sekretnym koncercie, a teraz znów wszyscy mówią tylko o Roxie przy okazji eventu "Disney. Koncert spełnionych życzeń". Młoda artystka zrobiła tam prawdziwą furorę nie tylko za sprawą swojego występu, ale także dzięki zjawiskowej kreacji!

N/z: Roksana Węgiel Fot. Pawel Wodzynski/East News

Roksana Węgiel wyglądała jak prawdziwa księżniczka Disneya! 19-letnia piosenkarka na ten wyjątkowy koncert wybrała imponującą, białą, mieniącą się suknię aż do samej ziemi. Tego wieczoru to właśnie młoda gwiazda skradła show na ściance. Wszyscy patrzyli tylko na nią!

N/z: Roksana Węgiel Fot. Pawel Wodzynski/East News

A Wam jak się podoba kreacja 19-letniej piosenkarki? Przypominamy, że koncert "Disney. Koncert spełnionych życzeń", podczas którego wystąpiła właśnie między innymi Roksana Węgiel, będziecie mogli zobaczyć na antenie Polsatu 1 kwietnia. Tymczasem zobaczcie więcej zdjęć Roxie z tego pięknego wydarzenia!

N/z: Roksana Węgiel Fot. Pawel Wodzynski/East News

N/z: Roksana Węgiel Fot. Pawel Wodzynski/East News