Renée Zellweger bez wątpienia jest jedną z najbardziej utalentowanych gwiazd światowego kina, a największą rozpoznawalność przyniosła jej rola w filmie "Dziennik Bridget Jones", w którym zagrała w 2001 roku. Kultowa komedia przyniosła jej nominację do Oscara, ale statuetkę otrzymała dopiero za rolę w filmie "Wzgórze nadziei". Pięć lat temu znów otrzymała wybitną rolę w musicalu "Judy", którą zagrała fenomenalnie i po raz kolejny udowodniła swój talent. Niestety w ostatnich latach było głośniej o metamorfozach Renée Zellweger, które niekiedy szokowały niż o kolejnych rolach. Uwagę przyciągała odmieniona twarz aktorki, która ostatecznie usunęła się w cień w ostatnim czasie, a teraz wróciła i to w wielkim stylu. Takiej przemiany nikt się nie spodziewał!

Renée Zellweger wraca w wielkim stylu

Renée Zellweger w tym roku skończy 55 lat i należy do grona gwiazd, które są podejrzewane o nadużywanie medycyny estetycznej. Z takimi samymi zarzutami swego czasu musiała mierzyć się też Demi Moore i Nicole Kidman. Z kolei Renée Zellweger zaprzecza, że poddała się operacjom plastycznym, ale kilka lat temu zrobiła sobie dłuższą przerwę od show-biznesu i jak twierdzą zagraniczne media przestała otrzymywać nowe role. Aktorka z okazji swoich 50. urodzin przyznała, że to dla niej nowy początek i nie zamierza przejmować się tym, co inni myślą na jej temat:

To był zupełnie nowy początek, chwila, w której przestałam się przejmować bzdurami, wszelkie oczekiwania otoczenia względem tego, jak mam wyglądać czy się zachowywać, przestały mieć znaczenie - mówiła Renée dla 'Sunday Times'

Teraz Renée Zellweger wróciła i zrobiła to w spektakularny sposób, bo właśnie znalazła się na okładce brytyjskiego Vogue'a. Aktorka pochodząca z Teksasu i dwukrotna laureatka Oscara za rolę Judy Garland w dramacie biograficznym "Judy" oraz za rolę drugoplanową w dramacie Anthony’ego Minghelli "Wzgórze nadziei" znów daje o sobie znać i robi to w wielkim stylu.

Ona wróciła! Dla gwiazdy okładki British Vogue z lutego 2025 r. RenéeZellweger, która powraca do swojej definiującej karierę roli Bridget Jones, historia zatacza koło. Jak podsumowała dwukrotna zdobywczyni Oscara, wiele się zmieniło w ciągu 25 lat. czytamy w opisie do okładki British Vogue.

Metamorfoza Renée Zellweger

Do tej pory Renée Zellweger zachwycała swoimi długimi blond włosami, a emocje wzbudzała jej odmieniona twarz. Aktorka zapewniała jednak, że nie zdecydowała się na korzystanie ze skalpela, aby poprawić swoją urodę. Teraz aktorka pozuje na okładce Vogue'a, a uwagę zwraca jej świetny wygląd. Tym razem gwiazda zaskoczyła zmianą fryzury. Renée Zellweger zaprezentowała się w krótkich włosach w stylu Davida Bowiego. O nowym looku gwiazdy tak piszą redaktorzy Vogue'a:

Jej nowa chłopięca fryzura to mieszanka różnych rzeczy: androgynii, siły, grunge'u, pewności siebie. czytamy w Vogue'u

Wraca wielki hit sprzed lat. "Bridget Jones" znów będzie hitem?

Renée Zellweger trzykrotnie zagrała Bridget Jones, która w każdym z filmów o perypetiach miłosnych zabawnej dziennikarki bawiła widzów do łez. Fani tej serii pokochali Bridget, ale sama aktorka musiała do tej roli poczynić pewne przygotowania i raz musiała schudnąć, aby potem sporo przytyć. To odbiło się na jej zdrowiu, ale mimo to wiele lat później zdecydowała się na podobny krok, grając w 2011 roku w serialu "Wszystko o Pam". Aktorka zagrała w niezliczonej ilości produkcji i jest laureatką wielu prestiżowych nagród filmowych. Od 2019 roku nie pojawiała się w filmach, a teraz Vogue ogłasza jej wielki powrót! Czekaliście na tę chwilę? Premiera najnowszej części filmu o Bridget Jones jest zaplanowana na luty. Obejrzycie? My z pewnością!