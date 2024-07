Czy to możliwe? Rihanna, jedna z największych buntowniczek showbiznesu, znana ze swojego „niegrzecznego’’ stylu, pokazuje zupełnie nowe oblicze!

Piosenkarka uwielbia zaskakiwać, ale tego chyba nikt się nie spodziewał. Fioletowy kombinezon wykończony koronką (na spacer po mieście), przypominająca halkę różowa sukienka w kwiaty (wieczorne wyjście), satynowa piżama i klapki z puszkiem (tak ubrana wyszła ze studia nagrań)...

Wygląda na to, że RiRi chce złagodzić swój wizerunek. Czy ma to związek z nowym albumem, nad którym obecnie pracuje? A może to dlatego, że niedawno została ambasadorką Diora? (zobacz: Rihanna została ambasadorką Diora. Zmienia styl?) Jak sądzicie?

