Pierwszym etapem produkcji perfum jest ekstrakcja, która polega na wydobywaniu esencji z substancji naturalnych. Następnie tworzy się recepturę zapachu, do której angażuje się senseliera (eksperta perfumeryjnego). Na dalszym etapie produkcji perfumy przez jakiś czas leżakują, po czym są przelewane do flakoników i trafiają na drogeryjne półki.

Do połowy XX w. perfumy były luksusem, na który mogli sobie pozwolić tylko najbogatsi. Ich produkcja opierała się na subtelnej sztuce komponowania zapachów. Tworzono je wyłącznie z esencji, pozyskiwanych z substancji naturalnych. Z czasem jednak perfumy stały się atrybutem każdej dbającej o siebie kobiety. Wtedy to powstały pierwsze koncerny perfumeryjne, które do produkcji zapachu zamkniętego w butelce, zaczęły wykorzystywać najnowsze osiągnięcia nauki.

Pozyskiwanie zapachu z substancji naturalnych i syntetycznych

Pierwszym etapem produkcji perfum jest pozyskanie zapachu ze składników naturalnych, bądź wytworzenie ich z substancji syntetycznych (sztucznych). Najpowszechniejsza, a zarazem najtańsza metoda ekstrakcji, polega na użyciu rozpuszczalnika, który wytrąca zapach ze składnika naturalnego. Z kwiatów, pąków i liści esencję pozyskuje się poprzez destylację z pary wodnej. Natomiast zapach z surowców pochodzenia zwierzęcego wytwarza się w procesie destylacji suchej. Dzięki tym procesom powstają składniki, z których następnie komponowane są perfumy, są to, m.in.: olejki eteryczne, ambra (wydzielina z jelit kaszalota) , piżmo (żółć wydalana przez piżmowca syberyjskiego), porosty (grzyby) oraz kastoreum (śluz ze skóry bobra).

Do komponowania zapachów używa się także składników sztucznych – wytworzonych przez chemików w laboratoriach. Jest to konieczne do tworzenia zamienników esencji naturalnych. Ponadto przeprowadzanie tego typu procesów chemicznych pozwala na odwzorowywanie zapachów, których nie można pozyskać ze źródła. Na korzyść pozyskiwania esencji w laboratoriach działa również fakt, że bez szkody można odtworzyć popularne zapachy, które mają pochodzenie zwierzęce, np. piżmo czy ambrę,

Tworzenie receptury

Najtrudniejszym etapem produkcji perfum jest tworzenie ich receptury. Zajęcie to wymaga przeprowadzenia wielu badań i przygotowywania wielu konfiguracji zapachów. Zwykle nad tym procesem czuwa senselier – ekspert perfumeryjny. Tworzenie receptury jest chronioną tajemnicą koncernów kosmetycznych.

Rodzaje wyrobów perfumeryjnych

Po stworzeniu receptury zapachowej kolejnym etapem jest określenie poziomu stężenia, które uzależnione jest od rodzaju preparatu perfumeryjnego. Wyróżnia się:

wodę odświeżającą (mgiełkę) – 1-3%,

wodę kolońską – 3-8%,

wodę toaletową – 5-15%,

wodę perfumowaną – 10-20%

perfumy – 15-43%,

ekstrakt perfum – 44-60%.

Największą popularnością cieszą się wody toaletowe i perfumowane. Zwykle ich zapach utrzymuje się do kilku godzin. Najtrwalsze są perfumy i ekstrakty perfum, jednakże ich ceny zaczynają się od ok. 200 zł za 30 mln produktu.

Po określeniu stężenia produktu perfumeryjnego gotowe kompozycje zapachowe, przed rozlaniem w flakony, pozostawiane są na jakiś czas, w celu ”zawiązania” wszystkich składników.