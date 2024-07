Pomysły na wieczór panieński powinny być zwariowane i nietuzinkowe, pamiętaj jednak by przy organizacji takiego wydarzenia myśleć przede wszystkim o pannie młodej. To ona powinna bawić się najlepiej na tej imprezie. Możesz przygotować dla niej domówkę, ale również zorganizować wyjście na miasto. Jednym z najbardziej zaskakujących jest wycieczka-niespodzianka.

Reklama

Wieczór panieński to wyjątkowa impreza, która powinna cechować się tylko trzema słowami: szaleństwo na całego! Dobrze jednak skonsultować swoje pomysły z panną młodą i wiedzieć, czego ona oczekuje od tego wieczoru. To ona jest najważniejszym gościem i powinna bawić się dobrze. Aby uniknąć z jej strony skrępowania czy zażenowania, zaproponuj jej 2-3 pomysły i pozostaw podjęcie decyzji. Wtedy będziesz wiedzieć, że świadomie wybrała to, co dla niej najlepsze i najbardziej atrakcyjne. Imprezy-niespodzianki polecane są wyłącznie dla świadkowych, które bardzo dobrze znają pannę młodą i wiedzą, co ją ucieszy najbardziej.

1. Tradycyjny clubbing

Jednym z najpopularniejszych pomysłów na spędzenie wieczoru panieńskiego jest pójście do klubu. Do obowiązków świadkowej należy wynajęcie stołu, oddzielnej sali lub loży oraz zamówienie wcześniej jedzenia i picia. Nie powinna zapomnieć o zorganizowaniu składki od wszystkich uczestniczek imprezy tak, aby panna młoda nie przejmowała się niczym w tym ważnym dla niej wieczorze. Ciekawym pomysłem jest wyróżnienie wszystkich uczestniczek wieczoru panieńskiego jakimś gadżetem na przykład koroną-zabawką dla małych dziewczynek lub opaską z uszami królika.

2. Sezonowa atrakcja

Jeśli wiesz, że panna młoda nie jest miłośniczką chodzenia do klubu, możesz zaproponować jej sezonowe atrakcje:

Zobacz także

zimą - kulig połączony z ogniskiem,

wiosną - bal przebierańców – wówczas każda z uczestniczek przyjdzie na domówkę do panny młodej ubrana w ulubioną postać z bajki lub filmu,

w lecie - wyjście na plażę połączone z piknikiem i dyskoteką,

jesienią - wyjazd do ośrodka agroturystycznego, gdzie można pojeździć konno lub pospacerować po lesie, a wieczorem rozpalić ognisko.

3. Wieczór panieński dla odważnych

Jeżeli wiesz, że panna młoda lubi odważne zadania, możesz zorganizować wieczór panieński w postaci wyjścia na paintball, strzelnicę lub do „Zamkniętego Pokoju” (z angielskiego escape room - to miejsce, w którym zamykane osoby rozwiązują tematyczne łamigłówki, aby się z niego wydostać). Ciekawym pomysłem jest również wynajęcie sali do pole dance i nauka podstawowych ruchów tego tańca.

4. Wycieczka na wieczór panieński

Wycieczka-niespodzianka to jeden z najbardziej atrakcyjnych sposobów na spędzenie wieczoru panieńskiego, jednak również najdroższy. Gdy po rozmowach z innymi uczestniczkami stwierdzisz, że wspólnie podołacie finansowo, warto wybrać się na jeden wieczór (lub dzień) do innego miasta, gdzie zwiedzicie miasto lub pójdziecie do knajpy. Panna młoda jedzie wtedy w samochodzie w opasce na oczach i dopiero na miejscu dowiaduje się, gdzie jest i co zostało zaplanowane w ramach wieczoru panieńskiego.

Reklama

Wieczór panieński to nie tylko szalone zabawy – jako świadkowa powinnaś zadbać również o prezent dla panny młodej. Najbardziej popularnym podarunkiem podczas wieczorów panieńskich to seksowna bielizna, koszula nocna czy gadżety zakupione w sexshopie. Puchowe, różowe kajdanki czy atrapa pejcza zawsze robią furorę podczas wieczorów panieńskich jako gadżet na... noc poślubną.