Cindy Crawford - modelka, zapracowana bizneswoman, matka dwójki dzieci. Patrząc na jej zdjęcia trudno uwierzyć, że skończyła 50 lat! Jak ona to robi, że wciąż wygląda niesamowicie? Najnowsze urodowe odkrycie Cindy to LUNA™ - wielokrotnie nagradzane m.in. przez ELLE, Grazię, czy Men's Health urządzenie do oczyszczania twarzy.

- Pracując przy kampaniach reklamowych muszę być na planie o 6 rano - mówi Cindy. - Zawsze wtedy twierdzę, że dla mnie wczesna pobudka to nie problem - nie wiem jednak, ile czasu na „obudzenie się’’ będzie potrzebowała moja twarz. Zauważyłam jednak, że kiedy rano - jeszcze przed prysznicem - myję twarz urządzeniem Foreo LUNA™ Mini, krew szybciej dociera do mojej skóry. Wszystkie pozostałości po nocy - ślady poduszki i tym podobne - znikają znacznie szybciej.

Czym jest LUNA™? To nowoczesne, opracowane wspólnie z dermatologami i specjalistami do pielęgnacji skóry urządzenie do oczyszczania twarzy. Dzięki falom sonicznym T-Sonic pulsującym w tempie 8000 razy na minutę każda ze szczoteczek umożliwia dokładne i dogłębne oczyszczanie twarzy.

Urządzenie wykonano z miękkiego, higienicznego i bardzo trwałego materiału - silikonu. LUNA™ jest wodoodporna, dzięki czemu bez problemu możesz używać jej pod prysznicem czy podczas kąpieli.

Ładowanie? Wystarczy podładować urządzenie przez godzinę raz na...7 miesięcy!

Oczyszczania skóry urządzeniem LUNA™:

minimalizuje pory oraz przebarwienia - cera robi się jednolita

pozostawia skórę gładszą i napiętą.

usuwa problem przetłuszczania się cery i „suchych skórek’’

przyczynia się do lepszego wchłaniania wszelkich produktów do pielęgnacji cery

pulsacje T-Sonic masują twarz ujędrniając cerę, a także niwelując poranną opuchliznę twarzy

LUNA™ dopasowana jest do konkretnego rodzaju skóry:

Dla kobiet LUNA™ dostępna jest w wersji klasycznej - dla cery wyjątkowo wrażliwej (biała), wrażliwej i normalnej (różowa) oraz mieszanej (niebieska). Ta wersja posiada dodatkowo funkcję anti-aging - korzystając z niej można jednocześnie spowolnić proces starzenia wygładzając pierwsze linie mimiczne i zmarszczki. Cena: 719 zł

Dla mężczyzn oferujemy urządzenie LUNA™ for MEN (kolor czarny). Produkt polecany jest przed goleniem, aby usunąć stary naskórek i przygotować skórę do bezbolesnego oraz łagodnego golenia - zapobiegamy tym samym powstawaniu podrażnień i wrastaniu włosków. Cena: 719 zł

LUNA™ oferuje również uniwersalne urządzenie dla młodzieży (poniżej 25 roku życia) oraz dla podróżujących - LUNA™ mini, która dzięki swojej technologii dostosowana jest dla każdego rodzaju skóry. Cena: 499 zł (dostępna w 5 kolorach)

Produkty LUNA™ kupisz wyłącznie w perfumeriach Douglas w Polsce.

Więcej szczegółów: www.foreo.com