Pałac Buckingham, największy na świecie pałac królewski, od kilku dni dla każdego stoi otworem. Google stworzyło specjalne nagranie, po którym można poruszać się w zakresie 360 stopni. Jest nawet przewodnik, który opowiada o wszystkich pomieszczeniach. A widz, jak w prawdziwym świecie, może rozglądać się w każdym kierunku.

Brytyjska rodzina królewska idzie z duchem czasu - wraz z Google stworzyła blisko 10-minutowy film, który zaprasza na wirtualną wycieczkę po Pałacu Buckingham bez ruszania się z domu. Wideo można obejrzeć dzięki goglom VR (np. Google Cardboard czy Samsung Gear VR), a także w przeglądarce i na smartfonie na YouTube.

Pałac Buckingham to jedno z miejsc, które chcieliby zobaczyć ludzie z całego świata. To nie tylko zabytkowa rezydencja - dzięki obecności królowej, która mieszka tam i sprawuje swój urząd, jest w tym miejscu coś mistycznego i majestatycznego. To źródło niekończącej się fascynacji - powiedziała Jennifer Holland, manager projektu, w dniu jego premiery.

W każdy kąt rezydencji królowej

Rezydencję Elżbiety II w Londynie objechało szesnaście kamer Google i dzięki temu możemy zajrzeć w praktycznie każdy kąt tego ogromnego budynku, poruszając się tak samo, jak sprawdzalibyśmy okolicę w Street View. Po 19 pokojach oprowadza tzw. Master of the Household, który opowiada historię każdego z nich, np. sali tronowej, Marble Entrance Hall i Zielonym Saloniku, gdzie w czasie ślubu księcia Williama z Kate Middleton w 2011 roku harfistka zabawiała gości weselnych.

Można również zobaczyć wnętrze White Drawing Room, jednego z najbardziej ozdobnych pokoi w Pałacu Buckingham. Posiada żółte meble tapicerowane i żółty fortepian, który kupiła królowa Wiktoria. To w tym pokoju są sekretne drzwi ukryte za szafką, które prowadzą do prywatnych apartamentów Elżbiety II. Zaś Picture Gallery mieści kolekcję sztuki brytyjskiej rodziny, zapoczątkowaną przez Jerzego IV - są tu prace takich artystów, jak Rembrandt i Canaletto.

Wszystko zostało sfotografowane w bardzo wysokiej rozdzielczości, co oznacza, że nie ruszając się z domu, możemy je dowolnie powiększać i sprawdzać każdy detal, np. zasłon, kryształowych żyrandoli czy innych bogato zdobionych przedmiotów, łącznie z królewskim tronem.



Schody Grand Staircase w Pałacu Buckingham

I Wielki Mur Chiński, i Wielka Rafa Koralowa

Jest to możliwe dzięki projektowi GCI (Google Cultural Institute), który został uruchomiony cztery lata temu w ramach tzw. Google Art Project, działającego bardzo podobnie do Street View, tyle że dzięki niemu zamiast ulic i miast zwiedzamy różne ważne dla historii ludzkości miejsca. W katalogu GCI znajduje się np. londyńska galeria sztuki współczesnej Tate Modern, Muzeum Brytyjskie, jest też wycieczka do takich "egzotycznych" miejsc jak Mars i Wielki Mur Chiński.

Teraz biblioteka dostępnych lokalizacji powiększyła się o Pałac Buckingham i o Wielką Rafę Koralową (przygotował ją David Attenborough).