Pałac Buckingham wydał drugi komunikat! Wystawiono tabliczkę

Książę Filip, mąż królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II , trafił do szpitala - taką informację we wtorek podał Pałac Buckingham. Jak czytamy dalej, Filip ma przejść operację biodra: Jego Królewska Wysokość Książę Edynburga został przyjęty dzisiejszego popołudnia do Szpitala Króla Edwarda VII w Londynie na planowaną operację biodra, która odbędzie się jutro - tak dokładnie brzmi komunikat wydany przez Pałac Buckingham. Podkreślono dodatkowo, że operacja ta była już zaplanowana wcześniej i nie jest w żadnym wypadku związana z rzekomym pogorszeniem zdrowia księcia Filipa. Książę Filip - jaki naprawdę jest stan jego zdrowia? Przypomnijmy, że w ostatnich latach książę Filip nie uczestniczył w wydarzeniach publicznych. To wywoływało masę spekulacji na temat jego stanu zdrowia. W związku z poważną infekcją książę Filip w czerwcu poprzedniego roku spędził dwa dni w szpitalu.