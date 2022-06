Pałac Buckingham wydał oświadczenie w sprawie zdrowia Elżbiety II! Królowa źle się poczuła?

Lekarze zalecili 95-letniej monarchini odpoczynek i doradzili jej opuszczenie wyjazdów. Jak informuje Pałac Buckingham, królowa Elżbieta II została już zwolniona ze szpitala i wróciła w czwartek do domu - zamku Windsor. Od jakiegoś czasu media spekulują na temat stanu zdrowia 95-letnia monarchini. Niedawno pojawiła się oficjalnie wspierając się na lasce na nabożeństwie dziękczynnym z okazji setnej rocznicy powstania Royal British Legion . Teraz Pałac oficjalnie potwierdził, że królowa trafiła do szpitala. W jakim jest stanie? Zobacz także: Co się dzieje ze zdrowiem królowej Elżbiety?! Brytyjczycy zaniepokojeni! Ma problemy z poruszaniem się? Królowa Elżbieta II w szpitalu Królowa miała odwiedzić Irlandię Północną z okazji 100. rocznicy podziału wyspy. Jak informuje "Daily Mail", wizytę odwołano nagle, a królowa kilka godzin póżniej trafiła do szpitala. Wszystko to wyglądało więc dość niepokojąco i wywołało spekulacje na temat stanu zdrowia monarchini. Według tabloidu, królewscy lekarze nakazali Elżbiecie II wypoczynek, skierowali też do prywatnego szpitala króla Edwarda VII na badania. To dlatego spędziła tam noc. Pałac Buckingham potwierdził, że już w środę rano królowa wróciła do zamku. Jak piszą brytyjskie media jest w „dobrym nastroju” i wróciła już do swoich zwykłych aktywności. Według tabloidu, pobyt w szpitalu nie miał najprawdopodobniej związku z koronawirusem. Jak dotąd Pałac nie komentuje, czy królowa dostała trzecią dawkę szczepionki, jednak z uwagi na wiek jest to możliwe. Jak zauważa "Daily Mail" Elżbieta II nie zostawała na noc w szpitalu od marca 2013 r., kiedy to była leczona z powodu choroby żołądka. Ostatnie miesiące to dla 95-letniej...